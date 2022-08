UEFA Super Cup: Real-Star Jesus Vallejo freut sich auf das Eintracht-Wiedersehen

Für die Begegnung, die am Mittwoch um 21:00 Uhr in Helsinki angepfiffen wird, erhofft sich der Real-Profi ein Fußballfest für die Zuschauer: „Ich erwarte ein sehr schönes Finale mit zwei Teams, die richtig guten Fußball spielen. (…). Ich erwarte viele Torchancen und ein aufregendes Aufeinandertreffen für die Zuschauer“, erzählte Vallejo in einem Gespräch in der EintrachtTV-Sendung „Im Herzen von Europa“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)