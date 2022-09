Champions League: Einzelkritik der Bayern-Stars nach Sieg gegen Barcelona - Abwehr entnervt Lewandowski

LUCAS HERNÁNDEZ: Defensiv gewohnt giftig und kompromisslos. Perfektes Timing beim 1:0, das der Franzose per Kopf nach einer Ecke erzielte. Nur in einer Szene ein wenig leichtfertig im Zweikampf. An ihm führt in Sachen Startelf im Moment kein Weg vorbei - wenn er sich am Ende nicht schwerer verletzt hat. Griff sich kurz vor Abpfiff an die Adduktoren. SPORT1-Note: 1,5.