Champions League historisch! Stehplatz-Rückkehr und fünf deutsche Klubs

Die Westfalen schieden bereits in der Gruppenphase aus, stiegen in die Europa League ab und scheiterten dort sehr früh am späteren Finalisten Glasgow Rangers: „Das fühlte sich nicht gut an. Das wollen wir diesmal definitiv besser machen“, versprach Trainer Edin Terzic. „Wir werden schon am Dienstag alles für einen Sieg tun.“