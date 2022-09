Mané wirkungslos! Union zeigt: So sind die Über-Bayern zu knacken

Nagelsmanns Team lebte zuletzt vor allem von Vertikal- und Ablagepässe, die mittig durch die Linien der Gegner hindurchgingen und aufgrund der schnellen Ausführung die defensive Zuordnung zunichtemachten. Union jedoch konnte die eigene Defensivformation in der Regel aufrechterhalten, weil Bayerns flügellastiger Angriffsfußball vorhersehbar war. In der Folge war es Union, mehr noch als Gladbach in der Vorwoche, möglich, Räume eng zu halten, Zweikämpfe zu initiieren und Härte in die Begegnung zu bringen. Denn physisch mussten sich die Hausherren gegenüber Bayern nicht verstecken, das war Cheftrainer Fischer bewusst. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)