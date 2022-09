Champions League: Nächste üble Pleite! Tedesco in Leipzig vor dem Aus

Donezk schockte RB in Person von Shved mit der erneuten Führung. Im Anschluss daran verlor der Bundesligist wieder den Faden und kassierte in der 76. Minute durch Mykhaylo Mudryk den dritten Gegentreffer. Den Treffer zum 1:4-Endstand erzielte Lassina Traore in der 85. Minute.