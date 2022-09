Nicht nur Tedesco: Diesen Trainern droht schon jetzt das Aus in der Bundesliga!

Durch das 3:0 gegen Mainz am 4. Spieltag schien Bayer eigentlich zurück in der Spur zu sein und auch gegen den SC Freiburg (2:3) zeigte die Werkself keinesfalls eine schlechte Leistung. Aber Bayer scheiterte an der eigenen Chancenverwertung und drei folgenschweren Unachtsamkeiten in der Defensive.