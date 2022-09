Champions League, PSG: Weltstar lässt Kinder strahlen

Auch während der Begegnung bei Maccabi Haifa sorgte der Offensiv-Star für Begeisterung. Der Argentinier knackte beim 3:1-Erfolg über mutig spielende Israelis gleich zwei Bestmarken in der Königsklasse. Durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich trug er sich im 18. Jahr in Folge in die Liste der Torschützen ein - Rekord.