FC Bayern: Das sagt Jamal Musiala über den Vergleich mit Lionel Messi

„Messis Spiel ist auf so einem fantastischen Niveau, dass es für mich eine unfassbare Ehre ist, wenn Experten wie Lothar Matthäus auch nur kleine Facetten davon in meinem Spiel sehen und mich mit ihm vergleichen“, sagte der Bayern-Youngster der Sport Bild und sieht zumindest in einem Punkt Parallelen: „Meine Dribblings auf engem Raum könnten Lothar Matthäus zu diesem Vergleich veranlasst haben.“