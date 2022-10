Champions League: Barca patzt, Neapel mit Gala - Klopp und Liverpool siegen

Einen wichtigen Sieg feiern konnte auch Jürgen Klopp und der FC Liverpool. Den Führungstreffer bei Liverpools 2:0 (1:0)-Sieg über die Glasgow Rangers erzielte Trent Alexander-Arnold bereits in der siebten Minute, ehe Mohamed Salah (53.) per Foulelfmeter den Endstand herstellte. Durch den Erfolg verbesserten sich die Reds in der Gruppe A vom dritten auf den zweiten Tabellenplatz. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)