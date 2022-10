Champions League: BVB-Verteidiger wackeln erneut, zwei Stars mit Bestnote - die Einzelkritik zum Spiel in Sevilla

EMRE CAN: Spielte wie schon in Manchester als Abräumer vor der Abwehr und machte es ganz gut. Ging konsequent und resolut in die Zweikämpfe. Hatte aber auch wieder einen bösen Patzer drin. Er ging einmal zu leichtsinnig in ein Dribbling und ließ sich die Kugel von El-Nesyri abnehmen. Bedankte sich hinterher bei Meyer, dass dieser seinen Bock ausbügelte. Diese Fehler muss der so erfahrene Star einfach abstellen! SPORT1-Note: 3