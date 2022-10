Champions League: BVB mach Riesenschritt in Sevilla

In Durchgang zwei wirkte der BVB zu Beginn jedoch wieder unkonzentriert. Sami Khedira hatte in der Halbzeit bereits diesen BVB-Schlendrian angesprochen. Offensiv zeige Dortmund individuelle Klasse, „die fehlt, manchmal in der Verteidigung, weil sie nicht wollen oder nicht können“. Das nutzte der agile En-Nesyri in der 51. Minute zum Anschlusstreffer.