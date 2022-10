Champions League - das große SPORT1-Powerranking: Wer gewinnt die Königsklasse?

Freilich gilt: an der Spitze von Europas Fußball geht es eng zu. Oftmals ist es die Tagesform, die über Sieg und Niederlage und damit über das Weiterkommen in der Champions League entscheidet. Die WM-Pause sorgt dieses Jahr außerdem für ein Novum. Man darf also gespannt sein, ob die Bayern ihrer Favoritenrolle gerecht werden oder ob am Ende gar ein Überraschungsteam à la SSC Neapel den Henkelpott in die Höhe stemmen wird.