Champions League LIVE: Frankfurt - Marseille heute im TV, Stream & Ticker

Ein Sieg ist für die Eintracht also fast schon Pflicht. Bei einer Niederlage würde sogar das Überwintern in der Europa League in weite Ferne rücken. Ausgerechnet bei diesem Unterfangen ergeben sich nun gravierende Personalprobleme in der Defensive. Neben Makoto Hasebe (Innenbandriss) muss Trainer Oliver Glasner auch auf Tuta (Gelb-Rot-Sperre) und Ansgar Knauff (Faszienverletzung) verzichten (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).