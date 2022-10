Kommentar: Darum ist die Hummels' Kollegenschelte richtig und wichtig

Mats Hummels musste sich am Dienstagabend nach dem mageren 1:1 gegen Sevilla am TV-Mikro bremsen. Er wäre in seiner Kritik gegen die eigene Mannschaft gerne noch deutlicher geworden, hatte aber „kein Bock, dass nach jedem schlechten Spiel von uns, eine Überschrift von mir in der Zeitung steht“, sagte der Dortmunder Abwehrchef. „Es wird dann immer nur gesehen: ‚Hummels meckert‘. Es wird nicht auf das Inhaltliche eingegangen.“