Stimmen BVB - Manchester City: Chefkritiker Hummels mit Sonderlob: "Er hat geackert wie ein Stier"

Edin Terzic (Trainer BVB): „Es war anstrengend für uns alle. Wir wollten bis zum Ende durchziehen. Wir haben uns endlich mit dem Punkt belohnt. In der ersten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten richtig viele gute Chancen, haben sie vom eigenen Tor ferngehalten. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht mehr so gut am Ball, mussten leiden und haben es angenommen. Deshalb sind wir heute in die nächste Runde eingezogen."