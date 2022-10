Einzelkritik BVB vs. Manchester City: Weltklasse-Hummels schaltet Haaland aus

MATS HUMMELS: Weltklasse! Schaltete Tormaschine Haaland aus. Stand dem Norweger immer wieder auf den Füßen, rettete gleich zweimal hintereinander ganz stark gegen ihn (18.). Macht er so weiter, kommt Hansi Flick bei der WM in Katar gar nicht am Weltmeister von 2014 vorbei. Eine 1 mit Sternchen. SPORT1-Note: 1