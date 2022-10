Werner befreit Leipzig im Celtic-Park - RB siegt gegen starkes Glasgow

Nach der Pause waren die Leipziger am Drücker. Gegen das Glasgower Abwehrbollwerk war jedoch kaum Durchkommen, da sich die Celtic-Verteidiger auch aufopferungsvoll in jeden Schuss warfen. Werner brachte die Bullen in der 75. Minute in Führung. Der Stürmer köpfte den Ball am kurzen Pfosten unhaltbar für Hart in die lange rechte Ecke.