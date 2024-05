Champions League: Ballack und das unvergessene Skandal-Spiel

Es war der Schlussakkord, der diesem ohnehin schon denkwürdigen Abend an der Stamford Bridge endgültig die Krone aufsetze. Als die letzten Sekunden der Nachspielzeit im Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Chelsea und Barcelona liefen, unternahm Michael Ballack den allerletzten Versuch, sein Team doch noch ins Champions-League-Finale 2009 zu schießen. Im Anschluss an einen Eckball flog der nur halbherzig abgewehrte Ball zum linken Strafraumeck - direkt in seine Richtung.

Ballack: „Ich weiß nicht, ob es Betrug war“

Denn Ballack war mit seiner Empörung gegen den Schiedsrichter längst nicht allein. „Habt ihr das gesehen?“, brüllte der kaum noch zu haltende Didier Drogba in die TV-Kamera: „Das ist eine verdammte Schande!“ Erst die Ordner sowie sein Teamkollege John Terry hinderten ihn letztlich daran, Övrebö nach seinen Verbalattacken noch bis in die Kabine zu begleiten. Auch der frühere Trainer Guus Hiddink nahm kein Blatt vor den Mund.

Ballack blieb der Unvollendete

Für die folgende Nacht bekam Övrebö Polizeischutz, Morddrohungen landeten noch drei Jahre in seinem Postfach, hätte Chelsea doch viermal einen Elfmeter bekommen müssen. Erst verlegte er ein Foul von Dani Alves an Florent Malouda außerhalb des Strafraums. Drei weitere Mal benutzte der höchst umstrittene Norweger seine Pfeife gar nicht. Einmal nach Foul von Eric Abidal an Drogba, zweimal nach eigentlich klaren Handspielen im Sechzehner - was er mit 13-jähriger Verspätung auch einräumte.