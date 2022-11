Champions League: Bestnote für Sorgenkind! Die Bayern-Einzelkritik gegen Inter

BENJAMIN PAVARD: Durfte von Beginn an auf seiner geliebten Position als Innenverteidiger ran. Traf in der 32. Minute nach einer Kimmich-Ecke mit perfektem Timing per Kopf zur Münchner Führung, agierte defensiv tadellos – und wischte so die kurz vor dem Spiel veröffentlichte Nachricht über seine Alkohol-Fahrt (vorerst) weg. SPORT1-Note: 1