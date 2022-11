Champions League: Durststrecke beendet - FC Kopenhagen erkämpft Unentschieden gegen Borussia Dortmund

„Es war kein gutes Spiel von uns, aber ein guter Auftritt von Kopenhagen. Sie haben sich das 1:1 verdient. Wir hatten heute ein bisschen Glück, weil Kobel in der ersten Halbzeit wieder sehr gut hält“, sagte Nico Schlotterbeck nach der Partie am DAZN-Mikrofon und ergänzte: „Am Ende ist das Resultat für uns okay. Nach dem Spielverlauf kann man nicht mehr erwarten.“