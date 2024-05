Engländer staunen über Sancho-Gala: BVB-Star "war ungeheuerlich"

England-Experten schwärmen von Sancho

„Jadon Sancho hat die Leute zum Tanzen gebracht. Das haben wir nicht mehr gesehen, seit er zuletzt in Dortmund war“, schwärmte Rio Ferdinand bei TNT Sports .

2021 kehrte Sancho bekanntlich dem BVB den Rücken, 85 Millionen Euro Ablöse zahlte Manchester United damals. Doch die hohe Summe wurde schnell zur Bürde. Seine Stärken, die ihn in Dortmund einst groß gemacht haben, zeigte er in seiner englischen Heimat nur allzu selten.

„Bei ManUnited herrscht Enttäuschung darüber, warum er das nicht macht. Liegt es an der körperlichen Härte der Premier League?“, fragte sich nicht nur der frühere United-Star Ferdinand. „Sancho ist nicht nur ein Dribbler oder jemand, der mit Tempo an Leuten vorbeiläuft. Er will reinkommen, Zweikämpfe führen und im Spiel sein.“