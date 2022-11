Leipzig setzt auf Angriff: "Wir spielen auf Sieg"

In Warschau, wo der ukrainische Topklub seine Heimspiele in der Königsklasse wegen des Krieges im Heimatland austrägt, kann Rose wieder auf Torhüter Janis Blaswich zurückgreifen. "Das ist gut und wichtig für uns", sagte der Coach. Blaswich war wegen Wadenproblemen gegen Bayer Leverkusen (2:0) am vergangenen Samstag ausgefallen. Sein Vertreter Örjan Nyland ist nicht für die Champions League gemeldet.