Aubameyang fliegt raus! Diese drei Stars nominiert Chelsea für die CL gegen den BVB

Nach dem Winter-Kaufrausch beim FC Chelsea wurde mit Spannung erwartet, wen die Blues fürs Champions-League-Achtelfinale gegen den BVB nachnominieren - denn nur drei Neueinkäufe dürfen spielen!

Jetzt ist es raus: Enzo Fernández , Mykhailo Mudryk und Joao Félix sind im Duell mit Borussia Dortmund spielberechtigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Das geht aus dem offiziellen Chelsea-Kader auf der UEFA-Homepage hervor. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Laut UEFA-Regularien durfte Chelsea nur drei seiner insgesamt acht Winter-Neuzugänge für die Champions League nachnominieren. Dabei ist es mittlerweile egal, ob sie zuvor schon im Wettbewerb zum Einsatz kamen. (BERICHT: Chelsea-Transfers mit Folgen für BVB-Duell)

Millionen schaffen es nicht in die CL

Mit Fernández (121 Millionen) und Mydryk (70 Mio.) haben es immerhin die teuersten Neuen in den Königsklassenkader geschafft. Ebenso Félix, der satte 11 Millionen Leihgebühr an Atléteico kostet und in der Premier League erstmal rot-gesperrt fehlt.

Benoît Badiashile (für 38 Millionen geholt), Noni Madueke (35 Mio.), Andrey Santos (12,5 Mio.) oder David Datro Fofana (12 Mio.) konnte Chelsea dagegen nicht nachmelden - sie dürfen folglich nur in den nationalen Wettbewerben eingesetzt werden.

Insgesamt 202 Millionen an Winter-Ausgaben schafften es damit in die Königsklasse, insgesamt rund 128 Mio. bringen die Blues für die Jagd nach dem Henkelpott dagegen nicht auf die Straße (Malo Guso kaufte Chelsea für 30 Mio., verlieh ihn aber direkt wieder an Lyon)

Aubameyang aus dem Kader gestrichen

Raus aus dem Kader ist neben dem zum FC Arsenal verschifften Jorginho auch Pierre-Emerick Aubameyang (noch bis 2024 unter Vertrag). Einen Kaderplatz hatte Chelsea ohnehin noch offen.

Besonders bitter für Aubameyang: Er verpasst dadurch das Duell mit seinem Ex-Klub Dortmund.

Der Gabuner ist bei den Londonern nur noch Ersatz. In den sechs Pflichtspielen seit der Winterpause kommt er auf nur 116 Minuten auf dem Platz.

Die UEFA-Regularien zu Nachmeldungen von Spielern

Artikel 46: Nachmeldung

46.01

Ab dem Achtelfinale darf ein Verein höchstens drei neue spielberechtigte Spieler für die im laufenden Wettbewerb verbleibenden Spiele nachmelden. Die Nachmeldung muss bis spätestens 2. Februar 2023 (24.00 Uhr MEZ) erfolgen. Diese Frist ist nicht erstreckbar.

46.02

Einzelne oder alle Spieler des oben genannten Kontingents von drei Spielern dürfen in der Qualifikationsphase, in den Playoffs bzw. in der Gruppenphase der UEFA Champions League, der UEFA Europa League oder der UEFA Europa Conference League von einem anderen Klub eingesetzt worden sein.

46.03

Führen Nachmeldungen zur Überschreitung der Anzahl von 25 Spielern auf Liste A, sind zuvor registrierte Spieler vom Verein von der Liste zu streichen, um die Kadergröße von 25 Spielern wieder herzustellen.