Chelsea-Transfers: Folgen für BVB-Duell!

Am Deadline Day sorgte der FC Chelsea mit dem neuen Premier-League-Rekordtransfer für großes Staunen: Der argentinische WM-Held wechselte für sage und schreibe 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Stamford Bridge. (NEWS: Wahnwitziger Chelsea-Deal bestätigt!)

Dass auf der Insel das Geld lockerer sitzt als in den anderen Top-5-Ligen ist allseits bekannt, doch Fernández war bereits der achte (!) Winterneuzugang der kriselnden Blues, was einige Kritiker auf den Plan rief. Financial Fair Play lässt grüßen.