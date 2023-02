Champions League: Eintracht Frankfurt unterliegt Neapel - Rot für Kolo Muani & Götze-Patzer

Was für ein bitterer Abend in der Königsklasse! Lehrgeld gezahlt, den Top-Star verloren - und auch Mario Götze war am Ende wenig zum Lachen zumute! (Alle Champions-League-News)

„Wir haben alles versucht. Der Spielverlauf war sehr ungünstig für uns, auch mit der Roten Karte. Dann waren wir in Rückstand und in Unterzahl“, sagte Mario Götze bei Prime Video .

Doppelt bitter nämlich: Kurz zuvor (58.) hatte Frankfurts bis dahin im Duell der Star-Stürmer mit Osimhen blass gebliebene Kolo Muani die Rote Karte gesehen , weil er sich am gegnerischen Strafraum den Ball ein Stück zu weit vorgelegt und dann Zambo Anguissa mit offener Sohle übel am Knöchel erwischt hatte und damit auch für das Rückspiel gesperrt sein wird.

Eintracht unterliegt Neapel: Rot für Kolo Muani

Was er hätte besser machen müssen? „Den Ball nicht verlieren“, so die Antwort des Routiniers. „Solche Situationen muss man unbedingt vermeiden, gerade gegen Neapel, die schnelle Konter spielen. In so einer Situation muss ich auf Ballbesitzt gehen und Ruhe bewahren. Das darf nicht passieren.“