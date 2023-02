Champions League: Liverpool-Debakel! "Es ist das Ende einer Ära" - Klopp reagiert

Liverpools deutscher Trainer Jürgen Klopp stellte bei BeIn Sports ernüchtert fest: „ Das war ein echter Schlag. Wir haben zu viele Bälle in den falschen Momenten verloren, wir haben ihnen komplett in die Hände gespielt.“

Klopp mit Hoffnung für Rückspiel

Dabei sei Liverpool gut in die Partie gekommen: „Es war ein super Start - wir hatten alles, was wir wollten - wir lagen 2:0 in Führung - wir fühlten uns großartig - die Atmosphäre war hervorragend - und dann haben sie ein Tor geschossen. Wir hätten es früher und besser verteidigen müssen. Auf jeden Fall besser“, so Klopp.