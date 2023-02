PSG-Trainer kontert Nagelsmann wegen Mbappe: Nicht mein Stil!

„Ich muss darauf nicht antworten. Ich habe seine Aussagen gelesen – das reicht“, sagte PSG-Trainer Christophe Galtier am Sonntag auf einer Pressekonferenz über Nagelsmann: „Es ist nicht der Stil unseres Klubs und auch nicht meiner.“ (Sanches verletzt: Tränen und Traumtore bei PSG)

Soll heißen: Der Topklub aus Frankreich würde eine Verletzung seines Superstars nicht vortäuschen. Nagelsmann hatte am Freitag erklärt: „Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat und deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt. Es steht ja relativ vage auf ihrer Homepage, bis zu drei Wochen. Wenn es jetzt keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt.“ (Nagelsmann-Aussage spaltet Franzosen)

Nagelsmann oder PSG: Wer hat bei Mbappé recht?

Nagelsmann spricht dabei aus Erfahrung. Schon mit RB Leipzig trat er in der Champions League gegen Paris an. 2020 war Mbappé trotz vermeidlicher Verletzung fit und traf im Halbfinale auch gegen sein Team. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Am 14. Februar kommt es für Nagelsmann zum Wiedersehen in Paris. Spätestens dann wird sich zeigen, wer in Sachen Mbappé richtig lag.