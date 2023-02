Ligue 1: Tränen-Abgang von Bayer-Flop Sanches! Getrübter PSG-Abend trotz Traumtoren

Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain bleibt in der französischen Liga auf Titelkurs - muss aber die nächste Verletzung hinnehmen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Ohne den bereits fehlenden Stürmerstar Kylian Mbappé gewann das Starensemble aus der französischen Hauptstadt am Samstag auch dank Weltmeister Lionel Messi mit 2:1 (1:1) gegen den FC Toulouse. (BERICHT: Heftige Debatte nach Nagelsmanns Mbappé-Theorie)

Traumtore von Messi und Hakimi

Durch den Sieg steht PSG mit 54 Punkten nach 22 Spielen zunächst einmal komfortabel an der Tabellenspitze der Ligue1, die beiden ersten Verfolger Olympique Marseille (46) und RC Lens (45) können am Sonntag aber nachziehen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

Ex-Bayern-Spieler verletzt runter

Einen Schreckmoment gab es bereits in der 14. Minute, als Ex-Bayern-Spieler Renato Sanches ausgewechselt werden musste.

Der Portugiese verletzte sich ohne Gegnereinwirkung wohl am Knie und verließ daraufhin das Feld unter Tränen. Eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus.

In der Königsklasse sind die Pariser am 14. Februar im Achtelfinal-Hinspiel gegen den deutschen Rekordmeister gefordert. Dort könnte Mbappe fehlen, der sich im Spiel gegen HSC Montpellier (3:1) am Mittwoch eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen hatte und laut PSG voraussichtlich drei Wochen ausfallen wird.