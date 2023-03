Champions League: City demontiert RB - ein ganz böses Omen für Guardiola?

Dabei schrieb Ex-BVB-Star Haaland Geschichte , nachdem er RB fünf Tore eingeschenkt hatte. Vor ihm gelang dies in einem einzigen CL-Spiel nur Luiz Adriano (2014 für Donezk gegen Borisov) und Lionel Messi (2012 für Barcelona gegen Leverkusen).

Hoch gewonnen - aber kein Titel

Darüber hinaus war das 7:0 der höchste Sieg in einer K.o.-Runde der Königsklasse. Zuvor gab es dieses Ergebnis bereits drei Mal – und zwar immer mit deutscher Beteiligung und in drei von vier Achtelfinal-Duellen stand stets Pep Guardiola an der Seitenlinie!