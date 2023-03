Champions League: Etwa 350 Eintracht-Ultras in Neapel angekommen

Am Dienstagabend um 21.18 Uhr rollten die Busse und Züge voll mit Fans von Eintracht Frankfurt in Neapel ein. Etwa 350 Ultras des hessischen Traditionsklubs haben sich auf den Weg gemacht, um die Mannschaft im Champions-League-Duell bei der SSC Neapel zu unterstützen - obwohl es den Erlass der Präfektur Neapels gibt, wonach Einwohner aus der Stadt Frankfurt nicht ins Estadio Diego Armando Maradona dürfen.

Die angereisten Fans haben sich im Hotel – in unmittelbarer Nähe der Unterkunft der Mannschaft – niedergelassen. Sie wurden eng von der Polizei in Linienbussen begleitet und zogen direkt weiter in die Hotel-Lobby. Bislang lief alles friedlich und geordnet ab.