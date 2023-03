Champions League: Fan-Schock für Eintracht Frankfurt - "Trauriger Tag"

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird das italienische Innenministerium eine Verfügung gegen den italienischen Klub erlassen, „wonach der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger von Eintracht Frankfurt für das Rückspiel untersagt ist“.

Eintracht sauer! „Ein trauriger Tag“

„Wir bekommen keine Karten für das Spiel, weil SSC Neapel keine Tickets an uns verkaufen darf. Das ist ein einmaliger und erstmaliger Vorgang im europäischen Klub-Fußball. Ich nenne es einen traurigen Tag“, sagte SGE-Vorstand Philipp Reschke.

Rund um das Hinspiel am 21. Februar war es in Frankfurt zu Übergriffen gekommen. Am Tag vor dem ersten Champions-League-Achtelfinale der Eintracht-Geschichte gab es laut Polizei Angriffe auf italienische Fans gekommen.