Champions League: Matthias Sammer schlägt nach Leipzig-Debakel Alarm

Bis auf den FC Bayern müsse man sich in Deutschland „Grundsatzfragen stellen“, meinte der externe Berater von Borussia Dortmund in seiner Funktion als Experte bei Amazon Prime .

Sammer: „Danach wird die Luft dünner“

Dass neben den Münchnern mit Leipzig, dem BVB und Eintracht Frankfurt die Gruppenphase überstanden haben, sei zwar okay, so Sammer. „Aber danach wird die Luft dünner. Das muss in aller Sachlichkeit und aller Klarheit in den Mittelpunkt gestellt werden.“