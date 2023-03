Champions League: Nach Achtelfinal-Aus - Was nun, Paris Saint-Germain?

Noch nie seit 2004-2005 ist ein Trainer in seiner ersten Saison auf der Pariser Bank so früh sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokal gescheitert, beide Male im Achtelfinale. Was passiert mit Christophe Galtier? Dass er noch am Samstag in der Ligue1 in Brest auf der Bank sitzen wird, gilt als sicher. Auch nach der kommenden Länderspielpause wird er noch im Amt sein.