Champions League: Vor Bayern-Kracher! Deswegen ist PSG ohne Neymar besser dran

Mbappé harmoniert mit Messi

Gegner waren nicht auf Bayern-Level

In dieser Saison gehörten Juventus Turin und Olympique Marseille zu dem namhaftesten Gegnern, bei denen das Duo aus Messi und Mbappé ohne Neymar brillierte. In der vergangenen Spielzeit waren es RB Leipzig und FC Brügge.

„Ich will sehen, was ein Spieler bringt, was er für die Mannschaft macht, was er zum Erfolg des Spiels beiträgt. Dass Neymar technisch gut ist – geschenkt“, erklärte er bei Sky.