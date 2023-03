Ligue 1: PSG-Schock! Hiobsbotschaft für Neymar

Die Operation soll in den nächsten Tagen in der katarischen Hauptstadt Doha erfolgen. „Ich werde stärker zurückkommen“, twitterte der 31-Jährige. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Neymar-Ausfall „ein großer Nachteil“ für PSG

Bei der WM in Katar hatte sich Neymar im ersten Spiel gegen Serbien ebenfalls am rechten Knöchel verletzt und kehrte erste nach der Gruppenphase ins Team zurück. „Er ist einer der besten Spieler. Sein Ausfall ist ein großer Nachteil für uns“, erklärte Trainer Christophe Galtier zuletzt. In dieser Saison kommt Neymar in 29 Pflichtspielen für PSG auf 18 Tore und 17 Vorlagen.