Frauen Champions League: Traumtor und Mega-Fehlschuss - Popp schießt Wolfsburg gegen PSG ins Halbfinale

„Wir sind mega happy und unglaublich stolz. Wir haben einige Chancen liegengelassen, gerade ich beim Pfostentreffer. Wir haben uns reingekämpft und uns in jeden Ball reingeschmissen“, sagte Popp, die als Spielerin des Spiels ausgezeichnet wurde, bei DAZN .

Die DFB-Kapitänin sicherte den Wolfsburgerinnen vor 14.367 Zuschauern in der VW-Arena mit einem erstaunlichen Schlenzer (20.) das Ticket für die Runde der besten Vier, wo im April der FC Arsenal wartet.

Die Engländerinnen hatten am Mittwoch nach einer Aufholjagd im Rückspiel für das Aus des FC Bayern gesorgt (2:0). Der Ausgleichstreffer von Kadidiatou Diani (30.) reichte PSG am Donnerstagabend nach der Hinspiel-Niederlage nicht.

Nur fünf Tage nachdem der VfL die Bundesliga-Tabellenführung im Spitzenspiel in München an Bayern verloren hatte (0:1) , kamen die Gastgeberinnen vor den Augen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nur schwer ins Spiel.

Diani brachte die Gäste per Kopf wieder ins Spiel, musste kurz vor der Pause jedoch angeschlagen den Platz verlassen.

In der zweiten Hälfte war Nationaltorhüterin Merle Frohms nach einem Schuss von Kheira Hamraoui direkt gefordert.

In der zweiten Halbzeit trafen dann die Wolfsburgerinnen dreimal das Aluminium. Die dickste Möglichkeit ließ Popp (54.) liegen: Die sonst so treffsichere Angreiferin scheiterte unbedrängt aus drei Metern am rechten Pfosten des verwaisten PSG-Tors.