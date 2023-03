"Sehr stolz": Schmidt erstmals im CL-Viertelfinale

Damit steht Schmidt nach zwei Achtelfinal-Teilnahmen mit Bayer Leverkusen erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale der Königsklasse - und erreichte als zwölfter deutscher Trainer die Runde der letzten Acht im aktuellen Format des Wettbewerbs seit dessen Einführung in der Saison 2003/04. Aus keinem anderen Land schafften in dieser Zeit so viele verschiedene Trainer den Sprung ins Viertelfinale.