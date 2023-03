Champions League: Tottenham wieder mit Conte - gelingt Wende gegen Milan?

Tottenham Hotspur setzt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League (Mittwoch, 21.00 Uhr) jedenfalls große Hoffnungen in die Rückkehr des Teammanagers.

Auch Verteidiger Ben Davies unterstrich die Bedeutung der Anwesenheit von Conte im Spiel gegen Mailand an. "Es ist schon eine Weile her, aber wir haben am Mittwoch ein wichtiges Spiel und es ist sehr wichtig, dass er bei uns ist", sagte der 29-Jährige. Conte hatte sich Anfang Februar die Gallenblase entfernen lassen müssen, danach erholte sich der 53-Jährige in seiner Heimat Italien.