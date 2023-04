Bayern-Beben: Die Folgen für Mané nach dem Schlag ins Gesicht

Der Ausraster von Sadio Mané nach der CL-Klatsche gegen ManCity und seine handfeste Attacke gegen Mitspieler Leroy Sané in der Kabine erschütterten auch am Tag danach noch den Klub.

Bayern-Bosse beraten über Mané-Schicksal

FC Bayern: Mané schlägt Sané ins Gesicht

Auslöser war eine Szene in der Schlussphase der Partie: Nach einem Missverständnis in der 83. Minute (Mané startete für einen Steilpass, Sané wollte ihn vermeintlich kurz anspielen) ging es schon auf dem Platz rund.

Unruhe um Mané schon in letzten Nagelsmann-Wochen

Rätsel um Mané

Es mangelt ihm an Tempo und Explosivität – also ausgerechnet an den Qualitäten, die ihn über Jahre in Liverpool ausgezeichnet hatten. Ebenjenen Jahren in Liverpool zollt er nun aber offensichtlich auch Tribut.