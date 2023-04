Champions League: Pressestimmen nach Bayern-Pleite be ManCity - "Gnadenlose Zerstörung"

ENGLAND:

Daily Mail: „City reißt Bayern in Stücke. Die Bayern hielten lange Zeit gut mit, doch am Ende rangen sie verzweifelt um ihre Würde. (...) Peps Mannschaft übernimmt im Viertelfinale der Champions League die volle Kontrolle.“

The Sun: „ManCity 3 - Bayern München 0! Haaland rundet spektakulären Champions-League-Sieg ab, bei dem Guardiola seinen Ex-Klub in die Flucht schlägt. (...) Erlings tödlicher Schlag bringt City an die Schwelle zum Halbfinale. Thomas Tuchel wird das Gefühl haben, dass sein Gegenüber ihn übertrumpft hat, denn seine Mannschaft reist mit eingezogenem Schwanz nach München.“

Mirror: „Blue them away! ManCity reißt den FC Bayern München auseinander, um das Halbfinale der Champions League zu erreichen. (...) „Bye Bye Bayern. Manchester City steht nach einer gnadenlosen Zerstörung von Bayern München mit einem Bein im Halbfinale.“

The Guardian: „Rodri-Knaller der Funke für dominanten Hinspielsieg! Könnte dies endlich das Jahr für Manchester City und Pep Guardiola werden? Die Citizens bewiesen vor schockierten deutschen Augen, dass das Team genau zur richtigen Zeit der Saison in Form kommt.“

SPANIEN:

Mundo Deportivo: „Ein unersättliches City schlägt ein fades Bayern (...) Upamecano ‚unterschreibt‘ bei Manchester City. Das unerklärliche Spiel des Innenverteidigers war der Untergang für Bayern München. Obwohl er das Trikot von Bayern trug, konnte man als Zuschauer fast denken, dass er an Farbenblindheit leidet, weil er in vielen Situationen ‚himmelblau‘ zu tragen schien.“

El País: „Angesichts dessen, was in England zu sehen war, gibt das Rückspiel in München in der kommenden Woche wenig Hoffnung auf eine Wiedergutmachung für die Bayern.“