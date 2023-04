Der beste Trainer? „Tuchel!“ - Biograph enthüllt: So denkt Pep Guardiola über Bayern-Trainer Thomas Tuchel

Und der aktuelle Bayern-Trainer hat beim City-Coach bleibenden Eindruck hinterlassen. „Tuchel ist schon etwas Besonderes für ihn“, verrät Martí Perarnau jetzt in einem Interview mit der Münchner Zeitung tz .

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Der beste Trainer? „Tuchel!“

„Wir wissen, dass sie eine sehr gute Beziehung haben, angefangen bei den langen Abendessen, die sie in München hatten, selbst als Tuchel bereits Trainer von Borussia Dortmund war“, berichtet Perarnau.

Gündogan schwärmt: So hat mich Tuchel besser gemacht

Gündogan schwärmt: So hat mich Tuchel besser gemacht

Nach erneuten Krawallen: Napoli-Trainer geht Fans an

Nach erneuten Krawallen: Napoli-Trainer geht Fans an

Tuchel vs. Guardiola in der Champions League

Nun treffen beide im Viertelfinale der Champions League aufeinander. Am 11. April ist der FC Bayern zum Hinspiel bei Manchester City zu Gast.

Beide hätten sich seit ihrem ersten Aufeinandertreffen in der Bundesliga, als Guardiola noch den FC Bayern trainierte, sehr weiterentwickelt.

Guardiola: Besondere Beziehung zum FC Bayern

Dazu komme Guardiolas spezielle Beziehung zum FCB. „Wenn Barcelona der Verein ist, in dem Pep zum Fußballer und Trainer wurde, ist Bayern der Verein, in dem er erwachsen wurde und andere Herangehensweisen an den Sport kennenlernte“, meint Perarnau.