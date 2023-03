Bundesliga: FC Bayern stellt Thomas Tuchel vor - die Pressekonferenz im Liveticker

+++ Tuchel an der Arena angekommen +++

Der neue Bayern-Trainer ist knapp eine Stunde vor Beginn der Pressekonferenz in der Allianz Arena angekommen. Tuchel und sein Berater Dr. Olaf Meinking parkten mit ihrem Wagen am Eingang, wo sonst auch der Mannschaftsbus hält. Bereits wenige Minuten vorher traf Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Stadion ein. Ab 12 Uhr wird Tuchel gemeinsam mit Salihamidzic und Vorstands-Boss Oliver Kahn vor die Presse treten. Die PK gibt‘s hier im SPORT1-Liveticker!