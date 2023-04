FC Bayern: Finanzielle Folgen durch Aus in der Champions League! FCB verpasst Millionen

Das Viertelfinal-Aus in der Champions League hat für den FC Bayern auch finanzielle Folgen.

Denn der Einzug ins Halbfinale hätte dem deutschen Rekordmeister laut dpa zusätzliche 12,5 Millionen Euro an UEFA-Prämien gebracht.

Und: Ein weiteres Heimspiel in der ausverkauften Allianz Arena gegen Real Madrid hätte Bayern ebenfalls zusätzliche Gelder beschert, die beispielsweise bei der Finanzierung eines neuen Stürmers geholfen hätten.

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Bayern: Gesamterlös über 100 Millionen

So bleibt es für die Münchner nach dem Ausscheiden gegen Manchester City bei einer Prämiensumme von 89,02 Millionen Euro, wozu noch die Zuschauereinnahmen aus den fünf Heimpartien sowie die Ausschüttungen aus dem Marktpool in jeweils zweistelliger Millionenhöhe kommen.

Als Gesamterlös hat Bayern in dieser Saison also immer noch über 100 Millionen Euro in der Champions League erreicht.