Schmidts Träume mit Benfica platzen - Inter im Halbfinale

Die Träume von Roger Schmidt und Benfica Lissabon sind in San Siro zerplatzt. Der Tabellenführer aus Portugal verpasste trotz eines 3:3 (1:1) bei Inter Mailand das Halbfinale der Champions League. Für die „Nerazzurri“ kommt es damit wie vor 20 Jahren in der Runde der letzten Vier zum Stadtduell mit dem AC Mailand.

In Mailand passte der Start nicht. Inter gab ohne die später eingewechselten Nationalspieler Robin Gosens und Starstürmer Romelu Lukaku in der Startelf den Ton an. Nach dem Ausgleich waren die Gäste richtig in der Partie und hätten nach Foul an Aursnes (55.) einen Elfmeter bekommen müssen.