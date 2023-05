Champions League: Kroos legt nach Real-Aus bei City Finger in die Wunde - "Was mich stört, sind ...“

Schon zur Halbzeit, in die die Königlichen von Rekord-Coach Carlo Ancelotti mit einem Zwei-Tore-Rückstand gegangen war, kam die Partie phasenweise einem Klassenunterschied gleich.

„Was mich mehr stört, sind die ersten 20, 25 Minuten. Die letzten zwei Tore sind mir ehrlich gesagt egal, die lassen das Ergebnis dann natürlich blöder klingen, ändern aber am Feststehen des Ausscheidens aber relativ wenig. Die ersten 20, 25 Minuten haben uns das Spiel verloren“, sagte Kroos bei DAZN.

Kroos nach CL-Aus gegen City selbstkritisch

Auch der 33-Jährge konnte im defensiven Mittelfeld an der Seite von Luka Modric wenig am Ausscheiden ändern, auch wenn er nach einer runden halben Stunde einen Lattenknaller verzeichnete (35.).

Machtlos in der Auseinandersetzung war für Kroos trotzdem „das falsche Wort. Ich habe es im Hinspiel schon gesagt , dass wir die ersten 20 Minuten deutlich zu passiv waren. Das hat sich heute wiederholt.“

SPORT1 Fantalk: Kultshow an CL-Abenden LIVE im TV & Stream

Der Routinier fügte an: „Es ist logischerweise nicht so, dass wir nicht wollten. Ich glaube auch nicht, dass es an fehlender Aggressivität lag. Die Positionierung von uns war einfach nicht gut, zu gut von ihnen.“