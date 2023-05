Champions League: Milan oder Inter? Welcher schlafender Riese erwacht zu neuem Leben?

Mit dem Duell zwischen AC und Inter Mailand ist jede Menge Prestige und Geschichte verbunden - aber wohl kaum jemand hätte gedacht, welche Bühne es in diesem Jahr erobern würde.

Der Calcio ist wieder im europäischen Spitzenfußball angekommen - und das nicht zuletzt mit der Auferweckung zweier Ex-Mächte, was auch ein Mailänder Erfolgscoach früherer Tage mit Wohlwollen registriert.

So wurde Haaland in Madrid "aufgefressen"

„Erstaunlich“ nennt Fabio Capello im Gespräch mit SPORT1 die neue internationale Blüte des Fußballs in seiner Heimat. Eine Blüte, die sich nicht nur auf die Königsklasse erstreckt, in der es nun im ersten Halbfinal-Duell um den Henkelpott geht (ab 21 Uhr im Liveticker ).

Milan-Legende Capello freut sich über Italien-Aufschwung

„Wir haben fünf Mannschaften im Halbfinale“, meint der sechsmalige Meistertrainer und weitet damit den Blick auf Juventus Turin und den AS Rom in der Europa League und den AC Florenz in der Conference League: „Man kann mit ein oder zwei Teams Glück haben, aber fünf Teams sind großartig.“