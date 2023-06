Champions League: Der tragischste Stürmer Europas! Romelu Lukaku - Chancentod und Rassismus-Opfer

Allein und regungslos stand er nach Abpfiff auf dem Spielfeld, die Leere spiegelte sich in seinem Gesicht wider. Die vergebene Großchance und das verlorene Endspiel hatten ihre Spuren hinterlassen.

Die Szene, die sich in der 88. Minute abspielte, wird den 30 Jahre alten Stürmer noch lange verfolgen: Lukaku hatte die große Chance, einen Kopfball aus nur sechs Metern Entfernung zum 1:1-Ausgleichstreffer zu verwerten, doch er köpfte direkt auf City -Torhüter Ederson.

Trost fand Lukaku bei City-Star Kevin De Bruyne, der nach Schlusspfiff den Rasen im Atatürk-Olympiastadion überquerte und seinen Freund umarmte. Die beiden kennen sich seit langem und spielen zusammen in der belgischen Nationalmannschaft. Den Zuspruch von De Bruyne dürfte Lukaku bitter nötig haben.

Champions League: Inter verpasst Coup im Finale

Denn obwohl Inter Mailand stolz auf die Leistung in der vergangenen Champions-League-Saison sein kann und sollte, überwiegen beim Serie-A-Klub nun Frust und Trauer. Die Nerazzurri waren so nah dran am großen Erfolg, doch letztendlich blieb der Traum vom ersten CL-Titel seit 2010 unerfüllt.