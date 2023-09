Champions League: Komplett irre Gruppe für BVB - Bayern gegen ManUnited

Bayern München hat lösbare Aufgaben in der Gruppenphase der Champions League erwischt. Der deutsche Rekordmeister trifft in Gruppe A auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Monaco.

Champions League: Union trifft auf Real Madrid

Die ersten Begegnungen finden am 19./20. September statt, die Gruppenphase endet am 12./13. Dezember. Nach dem Jahreswechsel geht es ab dem 13. Februar für 16 Mannschaften in der K.o.-Phase weiter. Das Finale steigt am 1. Juni im Wembley Stadium in London.