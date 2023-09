"Eine Hammergruppe": Deutliche Reaktionen zur Champions-League-Auslosung

FC Bayern München:

Jan-Christian Dreesen (Vorstandschef): „Auf diese Festabende des Fußballs freuen wir uns alle sehr, es ist und bleibt die Königsklasse des Clubfußballs. Es war von vornherein klar, dass einige Spitzenteams warten würden, nun haben wir eine interessante Gruppe erwischt, mit attraktiven Gegnern: Manchester United ist eine der ganz großen Adressen des europäischen Fußballs, mit denen uns einige historische Duelle verbinden. Galatasaray und Kopenhagen haben sich beide über die Qualifikation durchgesetzt, wir wissen aber um ihre Stärken. Seit unserem Titelgewinn 2020 in Lissabon war jetzt dreimal im Viertelfinale Schluss, es ist unser großer Wunsch, dass es in dieser Saison wieder etwas weiter geht, aber dazu müssen wir in der Gruppe A zunächst bestehen.“