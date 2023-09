Bayern-Boss mit Klartext zu Kimmich: “Ein Weltklasse-Spieler, auch auf der Sechs”

„Wir haben einen sehr guten Kader, nominell nicht so groß. Aber der Jo Kimmich ist für mich ein Weltklasse-Spieler, auch auf der Sechs. Natürlich ist er ein anderer Spieler als andere „Holding-Six“-Akteure, aber Kimmich ist ein ganz wichtiger Faktor für uns“, sagte Freund vor dem Champions-League-Auftaktspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Manchester United (4:3) bei DAZN .

Bayern bekommt Palhinha nicht

Mit Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer haben die Bayern nur drei Akteure für das defensive Mittelfeld im Kader. In der Saisonvorbereitung machte FCB-Trainer Thomas Tuchel kein Geheimnis daraus, dass er sich daher noch einen stabilisierenden Sechser wünscht.

So arbeiteten die Bosse der Münchner bis zuletzt an einer Lösung, warben noch am Deadline Day intensiv um Fulhams Joao Palhinha.